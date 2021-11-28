聖誕大餐「天鵝湖奇緣」@帝景麗都軒　早鳥預訂八折｜著數情報

帝景酒店麗都軒「天鵝湖奇緣‧冬至及聖誕晚市套餐」：三色椒爆炒海蝦球珊瑚蚌（圖片由相關機構提供）

帝景酒店麗都軒「天鵝湖奇緣‧冬至及聖誕晚市套餐」（圖片由相關機構提供）

帝景酒店麗都軒將於12月18日至21日、12月24日至27日推出「天鵝湖奇緣‧冬至及聖誕晚市套餐」，菜式包括四喜烤麩．青芥末牛柳粒．煙熏三文魚花配凱撒沙律、烤火雞配金巴利汁、南瓜忌廉海鮮湯燴燕液、蠔皇澳洲網鮑魚扣鵝掌、三色椒爆炒海蝦球珊瑚蚌、杞子上湯蟲草花珍菌浸津膽、玉蘭海皇炒絲苗、杞子棗茸糕及百合桂圓燉桃膠。12月10日或之前預訂並全數繳付，可享八折優惠。

「天鵝湖奇緣‧冬至及聖誕晚市套餐」@帝景酒店麗都軒

供應期：12月18-21日、24-27日

時間：6:00pm-7:45pm／8:15pm-10:00pm

價錢：每位$588（兩位起）（凡於12月10日或之前預訂並全數繳付，可享八折優惠）（另收正價茶芥及加一服務費）

地址：荃灣汀九青山公路353號帝景酒店

查詢電話：3716 2888

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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