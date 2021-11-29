舊照片｜歷史檔案館「1988年彩虹道綜合文康設施」數碼照片集 回顧彩虹道遊樂場、室內運動場、圖書館30年前景貌
文章日期：2021年11月29日
政府檔案處歷史檔案館推出「1988年彩虹道綜合文康設施」數碼照片集，照片來自建築署移交的歷史檔案「1950年代以後的屋邨和其他公共工程」，記錄了1988年彩虹道一帶文康設施的景貌，包括彩虹道綜合文康設施、彩虹道遊樂場、室內運動場、羽毛球中心及香港小童群益會彩虹道圖書館等昔日風貌。［彩虹道文康設施今昔對比｜圖看彩虹道遊樂場、體育館、噴水池1988年vs.2021年面貌【短片】］
政府檔案處「1988年彩虹道綜合文康設施」完整相集：bit.ly/3lbakpo
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