Tea WG平安夜五道菜　早鳥預訂$588｜著數情報

Tea WG將於12月24至25日推出期間限定的2021聖誕佳節饗宴，呈獻以茶入饌的5道菜餐目，包括北海道帶子紅菜頭沙律、白松露羊肚菌栗子湯、日本鮟鱇魚肝意大利燴飯、香焗鱈魚或特級西冷牛排（主菜二選一）以及法式蛋白霜杏仁海綿蛋糕。即日至12月14日期間預約平安夜（12月24日）晚上6時至7時45分之時段的聖誕佳節饗宴，即可享有早鳥優惠價每位$588（另設加一服務費，並以原價計算）。所有訂座均需繳付$200按金以作確認，詳情可向餐廳職員查詢。

Tea WG 2021聖誕佳節饗宴

供應期：12月24至25日

供應時間：分兩個時段（6:00pm-7:45pm及8:00pm-9:45pm）

原價：$688／位（另設加一服務費）

早鳥優惠價：即日至12月14日期間預約12月24日6:00pm-7:45pm時段，$588／位（另設加一服務費，並以原價計算）

地址及電話：

九龍九龍塘達之路80號又一城LG2層11號舖（電話：2725 6930）

中環港景街1號國際金融中心1樓1022號舖（電話：2796 2828）

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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