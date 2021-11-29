歷山酒店聖誕自助餐　早鳥預訂八折｜著數情報

北角歷山酒店於12月10日至2022年1月2日推出自助午餐及晚餐，除有海鮮、熱葷、烤肉及壽司和甜品外，更於指定日子特別供應節日限定美食包括烤火雞配金巴利汁、蜜糖火腿、威靈頓牛柳、貴妃蟹、琵琶蝦，還有多款即叫即製的蒸海鮮如鮑魚、扇貝、迷你象拔蚌及螳螂蝦等，其他精選美饌包括即開新鮮生蠔、雜錦刺身及壽司，加上聖誕經典樹頭蛋糕、聖誕玉桂朱古力蛋糕、栗子蛋糕、芒果拿破崙以及精選哈根達斯蛋糕。透過酒店eShop預購節日自助餐高達八折優惠，適用於12月10日至1月2日；於12月9日或之前預購12月20日至21日、24日至26日、31日及1月1日自助餐，並繳付全費，可享八五折早鳥優惠。

2021聖誕及新年餐飲盛典@歷山酒店

供應期：12月10日至2022年1月2日

地址：北角城市花園道32號

電話：3893 2868

詳情：www.hotelalexandrahk.com

酒店eShop：eshop.hotelalexandrahk.com

電郵：fnb@hotelalexandrahk.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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