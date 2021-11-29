將軍澳中心 X 韓國觀光公社「韓冬樂雪遊」 4大雪地運動體驗　7大雪國打卡位｜聖誕好去處2021

將軍澳中心與韓國觀光公社合辦「韓冬樂雪遊」，即日至2022年1月2日將江原道「院岱里白樺林」雪景帶到香港，讓大家置身白色世界體驗7大雪國打卡位及冰雪活動，包括先與吉祥物Kingdom Friends代表MUGO（武熊）合照，再乘坐夢幻玫瑰燈海纜車登上雪峰，與摯愛於360度全景忘憂白樺林中漫步、以手機初嘗AR冰釣體驗，更可在韓冬雪人村細數雪人，率先坐上冬奧雪橇，最後以賞雪小營遊作結。商場特意打造滑雪度假村，大家可挑戰4項激罕雪地運動：冰壺遊戲、4米長雪山滑梯、迴轉滑雪和飛越滑雪，體驗「韓冬」聖誕之旅。

將軍澳中心在指定日期特設韓國椪糖體驗工作坊和韓服體驗工作坊，The Point by SHKP會員透過「新地商場」手機應用程式憑指定積分可兌換活動預留證，親手製作椪糖及穿上韓服在浪漫雪景下拍下美照。

將軍澳中心 X 韓國觀光公社「韓冬樂雪遊」

日期：即日至2022年1月2日

時間：12:00pm-8:00pm （拍照區周六、日及公眾假期延長開放時間：11:30am-9:00pm）

地點：將軍澳中心G/F中庭

查詢：3417 4328

韓國椪糖工作坊

日期：12月4日至12日（逢周六、日）

時間：2:00pm-4:00pm

地點：將軍澳中心G/F中庭

韓服體驗工作坊

日期：12月18日至27日（周六、日及公眾假期）

時間：2:00pm-6:00pm

地點：將軍澳中心G/F中庭

註：資料以主辦方公布為準

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