怪誕森林奇遇記@荃灣廣場 聖誕藝作市集@大埔新達廣場｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月29日
荃灣廣場聯同阿根廷當代藝術家Javier Gonzalez Burgos，即日至2022年1月2日在L5空中花園塑造「怪誕森林奇遇記」主題聖誕裝置，帶來7大打卡位，當中長達20米的怪誕劇場最為搶眼，由聖誕鹿帶領大家體驗大合唱演奏、木偶劇、坐上聖誕鹿車感受與別不同的怪誕氣氛，還有5米高巨型怪誕老人及數不盡的可愛小動物，讓大家感受怪誕森林的獨特魅力，入夜後亦可到「聖誕夢幻燈海」打卡。同時，荃灣廣場迎來半年一度「筍得祭」，節日激筍消費回贈高達$1700獎賞。
另外，大埔新達廣場亦準備了一連串節日活動，包括聖誕藝作市集、聖誕親子藝作坊、商場購物禮遇等，即日至2022年1月2日舉行的「聖誕藝作市集」，先後分別以「佳餚美酒」及「窩心禮品」作為主題，銷售聖誕特色的手工啤酒、甜點、飾物及手工肥皂等，適合送禮或自用。12月1日起亦有聖誕親子藝作工作坊，The Point會員以1000積分預留名額及以電子貨幣即日單一消費滿$300，即可參與聖誕蠟燭瓶、微型聖誕樹及聖誕花圈工作坊，親手製作應節小禮物。
「怪誕森林奇遇記」@荃灣廣場
日期：即日至2022年1月2日
時間：周一至四 10:30am-8:30pm；周五、六、日及公眾假期 10:30am-10:00pm
地點：荃灣廣場L5空中花園
「聖誕藝作市集」@新達廣場
日期：即日至12月12日（佳餚美酒）；12月13日至2022年1月2日（窩心禮品）
時間：周一至五 11:00am-8:00pm；周末及公眾假期 11:00am-9:00pm
地點：新達廣場一樓中庭
註：資料以主辦方公布為準
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