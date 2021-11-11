LEGOLAND@K11 MUSEA　聖誕樂高派對率先睇｜聖誕好去處2021【短片】

位於尖沙嘴K11 MUSEA地庫1樓的「香港樂高探索中心」（LEGOLAND Discovery Centre），將於12月1日至2022年1月2日舉行聖誕老人Home Party（聖誕樂高派對）。明報電子平台組記者帶大家率先看看各個場景：以45,000塊LEGO積木砌成2米高幻光聖誕樹、聖誕老人大廳（聖誕老人不定時現身與大家合照互動）、LEGOLAND展區。展區亦變身LEGO夢幻國度，加入節日限定彩蛋：「香港迷你天地」以魔幻聖誕為靈感設計出飄雪與鹿車飛翔的光影效果，同場有限定冬季任務；聖誕版「LEGO創意工作室」推出聖誕創意工作坊，讓小朋友拼出獨一無二的聖誕老人或雪人LEGO模型；位於入口和古堡歷險區的聖誕主題攝影區，記錄難忘聖誕。有片睇：bit.ly/3o08rO7

聖誕樂高派對@香港樂高探索中心

日期：2021年12月1日至2022年1月2日

時間：

2021年12月1-3日、6-10日 上午11時至晚上7時（最後入場時間為下午6時）

2021年12月4-5日、12月11日-2022年1月2日 上午10時至晚上8時（最後入場時間為晚上7時）

地址：尖沙嘴K11 MUSEA地庫1樓B131-133號香港樂高探索中心

收費：普通門票$240，各式套票價錢詳情請參看LEGOLAND網站

網站：www.legolanddiscoverycentre.com/hong-kong

註：資料以主辦方公布為準

文：何芍盈 圖及影片：劉澤浩

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