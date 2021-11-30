Flame at Towngas Avenue X Loveramics聖誕下午茶　早一日網上預訂九折｜聖誕2021

Flame at Towngas Avenue與Loveramics合作，12月1日至2022年2月20日推出「奇幻森林聖誕下午茶」，三層銀器餅架以不同奇幻故事的陶瓷碟盛載共9款精緻甜點和鹹點，鹹點包括燻焗三文魚柳牛油梨醬溫室青瓜、鮮蝦菠菜半乾番茄墨西哥卷、素蟹餅無花果醬、炸水牛芝士條；甜點則有焦糖燉蛋、栗子撻、紐約芝士蛋糕及馬卡龍，並配以桂花蘋果雪梨茶生津潤肺，亦可額外加$20升級以Loveramics手沖陶瓷咖啡濾杯供應的100% Arabica維也納烘焙咖啡。網上預早一日訂座，可享九折優惠。

Flame at Towngas Avenue X Loveramics「奇幻森林聖誕下午茶」

供應日期：12月1日至2022年2月20日

時間：2:00pm-5:00pm（最後落單時間4:00pm）

價錢：$198／位、$368／2位（惠顧一日前網上訂座，可享九折優惠）（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴中港城第一座平台一號

電話：2367 2713

網址：www.towngasavenue.com

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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