銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky　逾50棵金光聖誕樹、巨型太空貓、畢奇聖誕精靈角色｜聖誕好去處2021

銅鑼灣時代廣場聯同本地藝術家和玩具設計師畢奇，即日至2022年1月2日打造「Sparkling Wonderland by Pucky」，場內逾50棵的金色發光聖誕樹、木製聖誕樹所建造的森林內7米高木製聖誕樹及3.5米高的太空貓，以及300多個不同大小由畢奇創作的精靈可以打卡。同場另設有畢奇的個人展覽，展出多份珍貴手稿及超過500件作品，6個期間限定畢奇聖誕精靈角色更將於活動內推出。現場設有畢奇首個AR濾鏡，大家可與畢奇精靈一起拍照。

為了加添節日氣氛，場內更設多場精彩「音樂光影之旅」，於早上10時至下午5時將每小時啟動一次；晚上6時至10時則每半小時表演一次。

時代廣場 X 畢奇「Sparkling Wonderland by Pucky」

日期：即日起至2022年1月2日

時間：10:00am-10:00pm

地點：香港銅鑼灣時代廣場地面露天廣場

查詢電話：2118 8900

註：資料以相關機構公布為準

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