愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年11月30日
愉景灣與本地插畫師Missquai合作，以奇幻繽紛為主題，即日至2022年1月2日為愉景灣打造「Whimsical Wonderland」。從碼頭到愉景廣場途中，小路兩旁綴以充滿節日氣氛的裝飾（聖誕花環、燈飾、彩旗等）。而Missquai設計的主要巨型裝置，分別位於愉景廣場正門及愉景北商場。愉景廣場正門設置8米高巨型聖誕樹、巨型蘑菇、巨型啤牌及聖誕木馬等；愉景北商場則設有近5米高的巨型茶具及聖誕樹等裝置。
另外，愉景灣溜冰場聯乘日本卡通Monchhichi，設置全港首個Monchhichi主題溜冰場，溜冰場處處都是Monchhichi不同造型的身影，並特設多個打卡區。
聖誕裝置「Whimsical Wonderland」@愉景灣
日期：即日至2022年1月2日
開放時間：10:00am-10:00pm
地點：愉景廣場、愉景北商場
Handmade Hong Kong「聖誕周日露天市集」@愉景灣
日期：12月12日、12月19日（周日）
時間：11:00am-6:00pm
地點：愉景廣場
愉景灣溜冰場網址：www.dbicerink.com
註：資料以主辦方公布為準
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