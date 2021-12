《Emily in Paris》第二季將於12月22日首播,LANCOME聯乘《Emily in Paris》創作限量聯乘系列,網羅美妝及護膚產品。系列以劇集的紅色及粉紅調子、心形與巴黎艾菲爾鐵塔作靈感,推出限量版眼影盤、限量版升級版嫩肌活膚精華及限量版L'Absolu Rouge瑰麗豐盈唇膏。LANCOME X Emily in Paris系列將於12月20日起在LANCOME網站限量發售,首200名選購Emily in Paris限量產品滿$500的顧客可獲Emily in Paris限量化妝袋。

限量版眼影盤$520

限量版L'Absolu Rouge瑰麗豐盈唇膏$295

限量版升級版嫩肌活膚精華$1060/50ml

網址:shop.lancome.com.hk

註:資料及價錢以品牌最新公布為準

