染髮｜在家染髮要注意什麼？髮型師提醒：染髮前一日毋須洗頭、染髮後避曬太陽

在家染髮有什麼要注意？染髮後如何護髮護色？髮型師Sampras To接受明報電子平台組訪問，講解在家染髮前、染髮時及染髮後的注意事項。[海關檢8款染髮劑細菌數超標0.5至38倍【附消委會教揀染髮劑貼士】]

在家染髮注意事項

【染髮前】

1. 染髮前可開少量染髮劑，塗在耳背位置，如果24小時後身體沒有出現過敏情況，便可使用。

2. 染髮前一日毋須洗頭，頭皮分泌的油脂猶如屏障，可分隔染髮劑，減少染髮劑吸入皮膚的可能。若洗了頭，也可在染髮前塗上染髮前保護油。

【染髮時】

3. 染髮劑只在未染過色的頭髮上有效。倘若染髮劑塗在曾染過髮的頭髮上，會令新舊染髮劑重疊從而令頭髮變得深色。如果頭髮有太多顏色重疊，可先到髮廊做洗色程序。

4. 染髮時注意皮膚狀況。

5. 染髮時注意時間，一般染髮時間為30至45分鐘，宜跟隨染髮劑說明書上的建議。若染髮時間太長，可能會洗不掉皮膚上的染髮劑。

【染髮後】

6. 染髮後若想令頭髮顏色持久漂亮，宜留意洗頭次數，因每次洗頭會令顏色流失。

7. 染髮後吹乾頭髮時，亦宜留意風的溫度愈高顏色愈快流失，宜選擇較暖和的溫度。

8. 想護髮護色，可使用護色或有助加強顏色的洗頭水和護髮素。

9. 陽光或會令頭髮顏色變淺，戶外活動時可以戴帽或事先為頭髮塗上防曬產品。

10. 染髮後若有染髮劑殘留在皮膚上，可用洗手液或洗頭水洗走。如染髮劑顏色印太深，可到髮型用品店購買專門洗去殘留在皮膚上的染髮劑。

文：何芍盈 cyho01@mingpao.com

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