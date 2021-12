法國巴黎植物園(Jardin des Plantes)正舉辦燈光節「The Evolution on the Way of Illumination」,展出多組生物及植物巨型燈光裝置,包括史前恐龍、海洋生物等,訪客甚至可穿過造型栩栩如生的動物裝置隧道,恍如走進史前時代。大型裝置在黑夜中更顯光彩奪目。展期至2022年1月30日。

