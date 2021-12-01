聖誕倒數日曆一覽 各品牌美妝護膚美食集合｜聖誕2021
文章日期：2021年12月01日
踏入12月，各美妝護膚或美食品牌已推出聖誕倒數日曆。部分日曆更是限量發售或只限換購。送禮或自用，想謀伴侶或自己歡喜要快手啦。
聖誕倒數日曆2021
護膚
Atelier Cologne x Daria Hlazatova節日倒數日曆[詳情]
Chantecaille聖誕倒數日曆：生命之樹保育日曆[詳情]
CLARINS 2021聖誕限量珍藏版倒數日曆[詳情]
innisfree x Steven Harrington普普節日聖誕倒數月曆[詳情]
Kiehl's x Marylou Faure節日限量版系列[詳情]
La Mer十二魔幻時刻――節日版聖誕倒數月曆禮盒 [詳情]
L'OCCITANE聖誕倒數日曆及聖誕倒數環保日曆[詳情]
Lush x Sally Kelly聖誕日曆禮盒[詳情]
The Body Shop Share the Joy聖誕限量版倒數月曆[詳情]
XOVE星空聖誕小鎮倒數月曆[詳情]
美妝
Benefit Cosmetics The More the Merrier聖誕夢幻倒數日曆[詳情]
Dior x Alice Shirley聖誕倒數日曆[詳情]
LANCOME巴黎大街聖誕倒數月曆[詳情]
YSL Beauty聖誕倒數月曆禮盒[詳情]
香氛香水
Acqua di Parma x Emilio Pucci聖誕倒數月曆[詳情]
CHANEL節日倒數月曆[詳情]
Jo Malone London聖誕倒數日曆[詳情]
The Ritual of Advent聖誕倒數月曆[詳情]
美食
Lady M聖誕花環倒數日曆[詳情]
Sugarfina Santa's Workshop Advent Calendar聖誕倒數月曆[詳情]
聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN
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