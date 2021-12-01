香港喜來登 X 雪花秀下午茶　免費升級歎香檳兼送護膚品｜下午茶之選

香港喜來登酒店視佳廊聯乘韓國護膚品牌雪花秀，即日至2022年1月31日呈獻「Amber Holiday香檳下午茶」，怡人甜點包括雪花秀節日禮盒、參蜜奶凍、冧酒焦糖布甸脆餅；特色鹹點有人氣歌謠三文治、棗香鵝肝醬牛角包、韓式青椒黃金方塊；其他美點還有香芒柚子蝦肉卷、芝士煙肉泡菜撻、綠茶棉花糖朱古力撻及黑布冧法式小圓餅。顧客可以免費添加英式鬆餅2次，以及自選精選茶茗或咖啡，或免費升級至巴黎之花香檳一杯。

凡惠顧「Amber Holiday香檳下午茶」可獲贈雪花秀皇牌抗炎養肌7天體驗套裝（價值$350）及雪花秀抗炎養肌體驗的邀請卡。2022年1月14日或以前惠顧「Amber Holiday香檳下午茶」的客人，更可享八折優惠，亦可免費獲贈雪花秀悉心預備的皇牌抗炎養肌7天體驗套裝（價值$350）。

香港喜來登 X 雪花秀「Amber Holiday香檳下午茶」

供應日期：即日至2022年1月31日

供應時間：2:00pm-6:00pm

價錢：每人$338（另設加一服務費）

地址：尖沙嘴彌敦道20號香港喜來登酒店18樓視佳廊Sky Lounge

電話：2369 1111

註：資料及價錢以餐廳公布為準

聖誕美食 早鳥預訂優惠：

Flame at Towngas Avenue X Loveramics聖誕下午茶 早一日網上預訂九折

歷山酒店聖誕自助餐 早鳥預訂八折｜著數情報

聖誕大餐「天鵝湖奇緣」@帝景麗都軒 早鳥預訂八折

除夕元旦酒店自助餐優惠 港威酒店、屯門悅品、挪亞方舟餐廳早鳥優惠低至八折

聖誕節自助餐＠萬麗海景酒店 網上預訂八折

聖誕下午茶或聖誕蛋糕@朗廷酒店廷廊 12月1日起網上預訂八折

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm