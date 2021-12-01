海鮮自助餐@九龍東皇冠假日酒店　網上預訂八五折｜著數情報

香港九龍東皇冠假日酒店尚廚於12月13日至2022年1日2日，以海鮮列陣的自助美饌迎接聖誕和新年。平日的海鮮拼盤和刺身，有任食即開生蠔、青口、白蜆、黃金螺及凍蝦，日式刺身有吞拿魚、三文魚、希靈魚和鱲魚。12月24至25日的自助晚餐（$678起）增添松葉蟹腳、波士頓龍蝦、帶子刺身和阿根廷天使粉紅蝦，更多「回本」海鮮菜式包括阿拉斯加蟹肉芒果脆千層、炙燒帶子、黑松露醬酥炸生蠔、黑松露牛油焗扇貝、即燒鮮鮑魚、即煎鴨肝，每位奉送一客沙參玉竹螺頭燉雞湯。每晚當鐘聲響起時，將奉上金湯蟹肉燴花膠。

餐廳亦供應多款應節菜式，包括聖誕烤火雞、蜜糖芥末燒有骨火腿、香草燒紐西蘭西冷牛扒等；以薑餅人為主題的甜品包括聖誕白朱古力薑餅人樹頭蛋糕、聖誕薑味泡芙塔、聖誕薑餅人馬卡龍、薑味牛奶朱古力布朗尼蛋糕、意式薑味奶凍、法式薑味燉蛋、7款Haagen-Dazs雪糕及朱古力噴泉等。12月19日前於網上商店預購尚廚節日自助餐，可享八五折早鳥優惠。

海鮮自助餐@香港九龍東皇冠假日酒店

供應日期：12月13日至2022年1日2日

地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店一樓

查詢：3983 0688

網上預訂：bit.ly/CPxmas2021

註：資料及價錢以餐廳公布為準

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