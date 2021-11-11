東薈城名店倉 X Wendt & Kühn樂悠聖誕市集 七大打卡位 消費送朱古力禮盒｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月01日
東薈城名店倉聯同德國手工藝品牌Wendt & Kühn，即日至2021年1月2日舉行「樂悠聖誕市集」聖誕推廣活動，Wendt & Kühn的聖誕小天使與大家漫遊「冬日聖誕小鎮」七大打卡亮點，包括：炫彩冬日聖誕森林、彩色玻璃聖誕拱門、6米高巨型聖誕樹「音樂盒」、浪漫聖誕樹庭園、巨型發光月亮、4.3米高德式聖誕風車塔，以及聖誕老人驚喜現身市集攤位，同場設全港首家Wendt & Kühn期間限定店。
活動期間，憑指定消費金額可換領Venchi限定冬日巧克力禮盒及指定商戶現金券高達$1000。另外，12月首度登場的戶外聖誕市集，一連三個聖誕周末將帶來逾40個特色攤位和現場音樂表演，更特別邀請MC張天賦、本地藝人及網紅加盟，過一個難忘聖誕。
東薈城名店倉 X Wendt & Kühn「樂悠聖誕市集」聖誕推廣活動
「冬日聖誕小鎮」裝置
日期：即日至2022年1月2日
時間：每日10:00am-10:00pm
地點：東薈城名店倉二樓天橋、二樓中庭廣場及四樓平台廣場
冬日甜蜜獎賞
日期：12月1日至12月27日
時間：每日10:00am-10:00pm
地點：東薈城名店倉三樓禮物換領處
戶外聖誕市集
日期：12月10至12日、17至19日及24至27日
時間：每日12:00pm-7:00pm
地點：東薈城名店倉四樓平台廣場
註：資料以主辦方公布為準
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