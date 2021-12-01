藝術玩具展覽商店Amaz By Lokianno　展JIRO魚次郎　Doto Store Ｘ少爺占原木家俬展

藝術玩具展覽商店Amaz By Lokianno，以「ExhibitShop」為概念、場地近萬呎，雲集全球各地逾百個藝術玩具創作單位。展覽商店分成六大專區：Amaz Gallery（期間限定）、Designer Toys Zone、Blind Box Area、Designers Art Work、NFT和Nintendo Switch遊戲主題專區，展出及售賣環球藝術玩具創作及珍藏，例如曾獲「美國玩具大獎」的藝術玩具設計師Chino Lam創作的大魚角色（如「鮪魚先輩」、「JIRO魚次郎」）亦收藏在展覽商店內。其他限量版藝術玩具會在店內不定期發售。Amaz Gallery會不定期邀請世界各地藝術家及其他不同界別人士在場內舉辦藝術展覽。為Amaz Gallery Store展覽揭開序幕的，是專營日本直送優質家品的Doto Store道東商店聯同少爺占呈獻的原木家俬創作展。

Amaz By Lokianno藝術玩具展覽商店

營業時間：12:00pm-9:00pm

地址：銅鑼灣京士頓街2-4號地庫全層

註：資料以相關機構公布為準

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm