聖誕市集@中環Basehall 12月11日揀聖誕禮物參加工作坊
文章日期：2021年12月01日
位於中環怡和大廈的Basehall，與慈善零售平台The Good Sons合作，將於12月11日舉辦聖誕市集和派對。日間舉行的聖誕市集將有大量節慶手作工作坊 （如：The Grey Green聖誕花環製作工作坊、Motto Carpe Diem皮革製品工作坊，非牟利烘焙店Nest Bakery薑餅裝飾）。想把握時間挑選聖誕禮物，可以看看Hula的設計師服裝，Yeti Out的黑膠唱片、法國葡萄酒勝地La Cabane天然葡萄酒等。
入夜後，聖誕市集變身節日派對。香港六人樂隊The Carpio Brothers將在現場表演聖誕經典曲目，DJ Miles Slater會帶來眾多節拍強勁的聖誕歌。屆時BaseHall將會充滿音樂及舞蹈，還有怪誕聖誕毛衣比賽。為配合節日狂歡，每張桌子上都會有一些遊戲（如：Jenga、Uno、Cluedo、Guess Who?、Mastermind等）。BaseHall每間餐廳會提供特別設計的節日美食。
聖誕市集
日期時間：12月11日上午11時至下午4時
免費開放
如欲參加工作坊請先登記：www.eventbrite.hk
聖誕派對
日期時間：12月11日下午5時至晚上10時
門票：$260（包括一杯熱酒）
在Eventbrite購票：www.eventbrite.hk
Basehall網址：www.basehall.hk
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