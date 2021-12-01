Chantecaille聖誕倒數日曆+限量節日彩妝　慶祝節日不忘保育初心｜聖誕2021

Chantecaille推出多款限量節日彩妝產品，包括品牌首個節日日曆（生命之樹保育日曆）、眼影、胭脂及光影粉等。每件妝品鑲嵌在珍珠綴飾的精緻粉盒中，充滿濃濃佳節氣息。

聖誕倒數日曆（生命之樹保育日曆）──聖誕前夕倒數12夜，以品牌首個生命之樹保育日曆揭開序幕，一次過擁有Chantecaille最受歡迎的皇牌產品，由基本護膚程序至精選必備妝品一應俱全。包裝盒設計以大自然為靈感，盒面印上被譽為生命之樹的猴麵包樹，慶祝節日之時不忘保育初心。12格小抽屜內藏：閃爍光采眼影(斑馬)、珍珠光采胭脂、花妍柔澤、豐盈塑眉啫喱、極緻增長修護睫毛膏、修護唇霜、升級版鑽石級眼霜、黃金修護面膜、升級版鑽石級精華液、五月玫瑰花妍極萃精華油、升級版鑽石級乳霜、花妍亮肌煥膚露。($3500)

Perle Lumière限量版珍珠光影粉──創新粉末配方觸感輕盈柔滑。光影粉質感輕盈，不含滑石粉卻能做到絲滑、不易散落的效果；淡玫瑰粉紅色澤適合任何膚色使用。($1030)

Lumière Eye Sheen限量版珍珠光采眼影──閃爍璀璨的玫瑰金眼影，以高度捕光幻彩色素粒子研製，不論是為雙眼譜上鮮明色彩或增添低調光芒，用於下眼瞼點綴眼部輪廓都適合。絲絨般柔滑配方，輕盈貼服；細緻的金屬粒子完美折射光線，為雙眼注入低調高雅節日光彩。($700)

Rouge Perle限量版珍珠光感胭脂霜──為雙頰帶來自然瑰紅氣息，隱約透出盈亮光采。粉質幼細的胭脂霜融合深層滋潤油分薄膜，糅合創新珠光粉末配方，帶來自然舒適柔滑妝感。一抹即與肌膚融合，珠光粒子輕易柔化面上瑕疵，締造無瑕妝感。($700)

Next Generation Eye Base眼部妝前底霜──質感柔滑的眼部妝前底霜不僅能提升眼影妝效，更具有柔焦效果，能修飾細紋及泛紅問題。絲絨柔滑的配方帶來奢華舒適感，易於使用同時令妝效更持久。($350)

查詢電話：2856 2889

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

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