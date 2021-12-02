煲仔飯｜營養師食譜：免治牛肉窩蛋煲仔飯　混入紅米增鐵質改善手腳冰凍

出外吃煲仔飯，一餐隨時攝取逾1000kcal。Nutri Life營養顧問中心註冊營養師謝詠瑩（Gloria）教整免治牛肉窩蛋煲仔飯，食材採用低脂的瘦牛肉，白米加入紅米亦可增加纖維提升飽肚感。Gloria稱，紅米和牛肉含豐富鐵質，鐵質有助增進血液循環，減少手腳冰凍和改善面色。相關熱點：鳳爪排骨飯達1100kcal 窩蛋牛肉飯700kcal 營養師教煲仔飯邪惡、健康之選

材料（2人分量）

瘦免治牛肉 200克

雞蛋 1隻

紅米 半杯（電飯煲的量米杯，約75克）

白米 半杯（電飯煲的量米杯，約75克）

水 1.5杯

葱粒（裝飾） 1湯匙

營養分析（每份）：474kcal、60.5克碳水化合物、31.9克蛋白質、11.8克脂肪、1.8克纖維

免治牛肉醃料

生抽 2茶匙

糖 半茶匙

粟粉（玉米粉） 1茶匙

胡椒粉 1/4茶匙

麻油 1茶匙

紹興酒 2茶匙

水 1湯匙

做法：

1.免治牛肉和醃料拌勻，順時針方向攪拌2分鐘至牛肉變得起膠，醃15分鐘。

2.在牛肉醃製期間，同時間將紅米和白米放入瓦煲內，洗淨，加水。

3.用中火煮至水滾，蓋上煲蓋。

4.轉細火煮10至15分鐘，至表面水分已收乾八成。

5.牛肉平鋪在飯上。繼續以細火煮5分鐘，加入生蛋，熄火，焗3至5分鐘。

6.開蓋，撒上葱粒，即成。

煮食小貼士：

1.使用易潔鍋可避免黏鍋。如果沒有易潔鍋，可以使用一般煲仔，並在煲底先掃上一茶匙的油，再加入已洗好的米飯和水。

2.若喜歡吃飯焦，可以在最後用中火煮多1至2分鐘。留意飯焦有致癌物質，不建議經常進食，而且可以考慮之後進食高維他命C的水果如奇異果或橙，以中和致癌物質的害處。

3.每家爐火的火力不同，而且不同的米吸水度亦有差別，所以建議在加入牛肉前，先試米飯是否已經有八成熟（即是米中間有少許硬粒）。必要時可以再加入少許熱水繼續煮。

知多啲：街外煲仔飯煲底掃豬油

Gloria表示，街外煲仔飯製作前或會在煲底掃上大量的豬油，以免米飯黏鍋；肉餅用上大量肥肉製成，既香口又低成本；一條臘腸（40克）含234kcal，中等身形成年女士吃完需要跑步30至40分鐘才能消耗。

資料提供：註冊營養師謝詠瑩

文：葉明傑 mkip01@mingpao.com

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