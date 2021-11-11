巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月02日
荃灣如心廣場即日至2022年1月2日舉行「Finland Wonderland」，變身聖誕老人故鄉。高7.5米、寬7.8米巨型聖誕屋聳立商場中庭之上，大屋內部是由LED牆及多面鏡子組成的光影藝術裝置、星級打卡熱點──「360°芬蘭聖誕空間」，裝置透過鏡子和光影幻化為奇幻意境，讓大家近距離感受北極光、萬花筒及閃爍三種效果。大屋旁邊停着馴鹿雪橇，跳上鹿車可盡情拍照。露天廣場亦打造了高3.5米的心形許願長廊，以心形LED配合懸垂的雪花燈飾裝置，營造出浪漫滿溢光影效果。
商場於12月指定日子特設芬蘭傳統市集，匯聚多款由芬蘭直送的美食與精品 (如芬蘭Nordqvist水果茶、Bonne果汁、Lignell & Piispanen水果酒、產自赫爾辛基的Kaska低酒精蒸餾酒等)，更可於市集內搜羅特色聖誕商品，向摯愛親朋傳遞節日暖意。
Finland Wonderland@荃灣如心廣場
日期：即日至2022年1月2日
時間：12:00pm-8:00pm
地點：如心廣場一期1/F中庭
360°芬蘭聖誕空間@荃灣如心廣場
日期：即日至2022年1月2日
時間：12:00pm-8:00pm
芬蘭傳統市集@荃灣如心廣場
活動：12月逢周末及聖誕節公眾假期（12月4-5、11-12、18-19、24-27日，共10日）
時間：12:00nn-8:00pm
地點：如心廣場一期1/F中庭
註：資料以主辦方最新公布為準
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