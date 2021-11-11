利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月02日
為紀念一代巨星梅艷芳及適逢電影《梅艷芳》公映，銅鑼灣利舞臺廣場即日至2022年1月2日舉行「Lee Theatre Presents Christmas Rouge X Anita」，大家可在利舞臺廣場矗立的Music-Go-Round旋轉光影旅程裝置、禮頓中心期間限定「Diva梅艷芳Gallery」遊走及重溫梅艷芳演藝點滴，以及電影《梅艷芳》花絮。
利園區各處亦因應烈焰紅唇主題，設有製作「紅唇。集」有獎遊戲、以酒紅聖誕為主題的消費禮遇，大家盡情購物之餘，又可換取紅唇杯子蛋糕、紅酒、唇膏及高達$5000電子優惠券等禮品。
利園區亦準備了主題電車遊走港島區。利舞臺廣場古琴雅苑和Duckee更構思以梅艷芳百變形象作靈感創作的主題套餐，以天后名曲為菜式命名。
Lee Theatre Presents Christmas Rouge X Anita
日期：即日至2022年1月2日
時間：11:00am-9:00pm
地點：利舞臺廣場地下（「Music-Go-Round」旋轉光影旅程）、禮頓中心G10（「Diva梅艷芳Gallery」）
「紅唇。集」遊戲
日期：即日至2022年12月27日
指定QR code地點：禮頓中心G10、利園一期、利舞臺廣場地下、希慎廣場B1 T Galleria Beauty By DFS、希慎廣場6樓i.t blue block、利舞臺廣場8樓B古琴雅苑
詳情：在利園區內掃描指定QR code解鎖梅艷芳珍貴畫作，嘟一嘟進入facebook messenger再回答簡單問題，即可儲起唇印，儲滿指定數量唇印可換領禮品。
註：資料以主辦方公布為準
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