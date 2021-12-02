Spotify 2021年度榜｜Edan呂爵安@MIRROR《E先生連環不幸事件》居榜首　林家謙佔4首半【附十大最受歡迎本地年度歌曲名單】

Spotify公布2021年度總回顧，在2021最受歡迎本地年度歌曲中，MIRROR成員呂爵安（Edan）的《E先生連環不幸事件》奪冠，第二名及第三名則分別是林家謙的《一人之境 in C major》及《時光倒流一句話》。頭10首最受歡迎本地年度歌曲中，林家謙4首歌及與陳凱詠（Jace）合唱《隔離 - Studio Live Duet》均上榜，個人獨佔4首半，勢不可擋。

Spotify 2021十大最受歡迎本地年度歌曲：

1. Edan 呂爵安《E先生連環不幸事件》

2. 林家謙《一人之境 in C major》

3. 林家謙《時光倒流一句話》

4. 陳凱詠（Jace）、林家謙《隔離 - Studio Live Duet》

5. 林家謙《下一位前度 in Ab major》

6. Dear Jane《銀河修理員》

7. 林家謙《神奇的糊塗魔藥》

8. 姜濤《蒙著嘴說愛你》

9. MC 張天賦《反對無效》

10. 張敬軒《俏郎君》

資料來源：Spotify

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