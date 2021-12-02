聖誕下午茶@九龍東皇冠假日酒店 歎下午茶送GLYCEL護膚品 網上預訂八五折｜聖誕2021
文章日期：2021年12月02日
香港九龍東皇冠假日酒店星幕呈獻節日下午茶套餐，提供的鹹點包括燒牛肉無花果酸種麵包多士、西班牙香腸水牛芝士撻、法國芝士金巴利醬多士、焗火腿粒配蘋果汁、芝士焗雜菌雲吞；甜品則有朱古力薑餅樹頭蛋糕、聖誕薑餅冬甩、法式薑餅人馬卡龍、薑味燉蛋長泡芙、薑味菠蘿慕絲蛋糕，配上即磨咖啡或茶，讓大家享受節日的美意。12月19日前於網店預購12月13日至2022年1日2日的星幕節日下午茶套餐，可享八五折早鳥優惠。
每位惠顧下午茶套餐的客人可獲贈GLYCEL護膚禮品包乙份（價值$3377）、禮品換領卡兌換$200現金電子禮券及亮白雪肌微滲纖維冰白面膜乙片，以及於GLYCEL指定分店享用75分鐘瑞士極地瑰寶細胞再生療程及35分鐘熱石眼部活肌附加療程乙次（只適用於年滿18歲之GLYCEL新女士客戶）。
聖誕下午茶套餐@香港九龍東皇冠假日酒店
供應日期：12月13至23日、12月28日至2022年1月2日（12月24日至27日在大堂酒廊供應）
時間：3:30pm-5:30pm
價錢：$398（兩位用）（另設加一服務費，以原價計算）
地址：將軍澳唐德街3號香港九龍東皇冠假日酒店47樓
查詢：3983 0688
註：資料及價錢以餐廳公布為準
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