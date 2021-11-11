櫻桃小丸子冬日舞會@皇室堡‧銅鑼灣地帶‧東角LAFORET　小丸子花輪見面會+期間限定店｜聖誕好去處2021

銅鑼灣皇室堡、銅鑼灣地帶及東角LAFORET即日至2022年1月9日舉行「皇室堡．銅鑼灣地帶．東角LAFORET X 櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會」，四大打卡位包括小丸子及好友齊集的聖誕舞會大廳、1.5米高的古靈精怪禮物盒、與杉山及大野共進聖誕大餐，以及野口同學的小角落，讓大家盡興影靚相。

活動期內特設期間限定店，發售超過100款全新禮品，包括櫻桃小丸子聯乘德國品牌Steiff推出的限量版公仔，全球限量發行1500隻。小丸子、花輪、野口更分別於指定日子及時間現身，與大家大玩經典遊戲「123紅綠燈」及舉行「櫻桃小丸子聖誕見面會」。

「皇室堡‧銅鑼灣地帶‧東角LAFORET X 櫻桃小丸子Happy Together冬日舞會」

日期：即日至2022年1月9日

時間：

10:00am-10:00pm（皇室堡，期間限定店12:00pm-9:00pm）

4:00pm-10:00pm（銅鑼灣地帶、東角LAFORET）

地點：皇室堡地下中庭、銅鑼灣地帶地下入口、東角LAFORET正門對出

「櫻桃小丸子123紅綠燈」遊戲

日期：12月12日（小丸子及花輪）及12月26日（小丸子及野口）

時間：2:00pm-2:20pm（第一場）；2:40pm-3:00pm（第二場）

地點：皇室堡地下正門

參加人數：每日兩場，每場名額40個

「櫻桃小丸子聖誕見面會」

日期：12月12日（小丸子及花輪同學）及12月26日（小丸子及野口同學)

時間：3:20pm-3:40pm（皇室堡）、4:30pm-4:50pm（銅鑼灣地帶）、5:40pm-6:00pm（東角LAFORET）

註：資料以主辦方公布為準

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