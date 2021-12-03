潤唇膏｜7款潤唇膏消委會總評滿分　沒檢出MOSH及MOAH有害或致癌物

天氣乾燥雙唇易乾，潤唇膏是必備物品。選購潤唇膏時，宜選不含潛在有害的礦物油物質MOSH（短鏈礦物油飽和碳氫化合物）或MOAH（礦物油芳香碳氫化合物）的產品。歐盟食物安全局（European Food Safety Authority）在2012年發表的意見書，表示部分MOSH可能會在體內脂肪組織及多個器官內積存；而MOAH可能含有致癌物質，部分懷疑有基因毒性和致癌性，經飲食攝入MOAH的安全風險值得關注。根據消委會2020年的測試報告，以下7款潤唇膏沒檢出MOSH及MOAH等有害或致癌物、總評獲5分滿分，大家選購潤唇膏時不妨參考。

7款沒檢出MOSH及MOAH、總評5分的潤唇膏（品牌／大約零售價／聲稱原產地）

lavera有機抗敏潤唇膏／$39／德國

Herbacin德國小甘菊洋甘菊蜜蠟潤唇膏／$45／德國

Jurlique純天然護唇霜／$230／澳洲

L'Occitane Ultra Rich Lip Balm／$85／法國

Dr. Hauschka滋養潤唇膏／$160／德國

Melvita有機堅果保濕潤唇膏／$85／法國

BURT'S BEES蜜蠟皇牌潤唇膏／$52／美國

資料來源：選擇月刊第521期

延伸閱讀：消委會潤唇膏冷知識

潤唇膏 相關報道：

潤唇膏避揀可致敏香料成分 皮膚科醫生：含甘油、透明質酸保濕滋潤較好

消委會｜八成潤唇膏檢出潛在有害礦物油物質 部分或有致癌風險