王菀之「會唱歌的畫布」@太古坊ArtisTree　多媒體展覽結合音樂光影文字元素

唱作人及藝術家王菀之（Ivana Wong）首個多媒體藝術裝置展覽「ArtisTree Selects: The Missing Something–會唱歌的畫布」，即日起至2022年1月8日於鰂魚涌太古坊的多用途藝術場地ArtisTree舉行。展覽結合音樂、光影、錄像及文字元素，探索「分享」的喜悅。展覽期間更設有fatBottleland期間限定店，售賣王菀之創作的「肥波兔」精美紀念品。展覽免費入場，如欲預約門票，可透過節目網頁及Taikoo Social手機應用程式登記。【展覽詳情及預約方法】

王菀之「ArtisTree Selects: The Missing Something–會唱歌的畫布」

日期：即日至2022年1月8日

時間：11:00am-8:00pm

地點：鰂魚涌英皇道979號太古坊康橋大廈1樓ArtisTree

網上預約門票：https://events.taikooplace.com/?formID=fbc78db1-590d-4e45-aaf9-de8c2f643880

註：資料以相關機構公布為準

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