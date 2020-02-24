潤燥食譜DIY｜中醫教自製士多啤梨醬、牛奶粥 　紓緩皮膚乾燥

天氣凍皮膚乾燥，容易痕癢脫皮。註冊中醫胡玘君建議多吃甘淡、滋潤的食物，如士多啤梨、牛奶等，少吃辛辣食物，有助紓緩皮膚痕癢脫皮的徵狀。胡玘君分享兩個DIY滋潤食譜——士多啤梨醬及牛奶粥。士多啤梨醬以麥芽糖製作，麥芽糖又稱飴糖，味甘性溫，歸脾、胃、肺經，有補中緩急、潤肺止咳的作用。牛奶粥能大補陰血，達到潤燥，尤其適合長者、久病臟腑虛損及陰血不足的人。

士多啤梨醬DIY

材料：士多啤梨15粒、麥芽糖1茶匙、椰子花糖3茶匙、水5茶匙

製法：士多啤梨洗淨切碎備用，椰子花糖加水煮1分鐘，加入士多啤梨煮2分鐘，熄火加入麥芽糖攪拌，待涼，入樽即成。

牛奶粥

材料：牛奶200毫升、米半碗、水3碗

製法：清水煮米30分鐘後，加入牛奶煮滾，即成。

文：何芍盈

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