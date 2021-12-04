蜘蛛俠主題展+Hot Toys珍藏人偶展@希慎廣場　《蜘蛛俠：不戰無歸》限定版人偶限售800套｜聖誕好去處2021

希慎廣場與珍藏人偶品牌Hot Toys攜手呈獻「《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展」，於商場的啟超道入口擺放了全球首度曝光的蜘蛛俠與奇異博士雕塑級原大雕像，並還原戲中奇異博士打開多元宇宙之門一幕，每天下午5時至晚上9時期間，每小時更特設音樂光效匯演，令電影場景更活現眼前。商場內亦注入了不少蜘蛛俠與奇異博士元素的打卡場景，包括中庭還原蜘蛛俠的巨型標誌，與奇異博士施展秘術的巨型弧形LED燈裝置相互重疊交錯，兩旁的陳列櫃內首次展出Hot Toys一系列珍藏人偶；以鏡面打造的多元宇宙錯視折射空間；廣場4樓更佈置成Peter Parker的居住地──紐約皇后區。

場內的Hot Toys期間限定店則發售全球首發的《蜘蛛俠：不戰無歸》蜘蛛俠（戰鬥版）1:6比例珍藏人偶（電影期間限定）限量800套、《毒魔：血戰大屠殺》毒魔1:6比例珍藏人偶、COSBABY迷珍藏人偶、COSBI盲盒迷你珍藏人偶和電影精品。

希慎廣場 X Hot Toys「《蜘蛛俠：不戰無歸》主題展」

開放日期：即日至2022年1月2日

開放時間：11:00am-9:00pm

地點：希慎廣場地下啟超道入口、1樓中庭及4樓

Hot Toys期間限定店及珍藏人偶展@希慎廣場

日期：即日至2022年1月2日

時間：11:00am-9:00pm

地點：希慎廣場1樓中庭（Hot Toys排隊區設於4樓）

排隊安排：有關Hot Toys期間限定店之排隊安排詳情，請瀏覽Hot Toys Secret Base Facebook專頁

註：資料以主辦方公在為準