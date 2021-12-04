聖誕市集@大角嘴利奧坊 聖誕鹿飛機+發呆區+擊樂匯演｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月04日
大角嘴利奧坊Square Mile於12月18日、19日及12月25至27日舉辦「『傳統 x 新造』佛系聖誕市集」，超過40個特色攤檔參與，是次市集主打一系列糅合「傳統 x 新造」理念的本地特色攤檔，將經典紅白藍設計、香港漁村、霓虹燈招牌、燒味及麻雀等香港傳統元素，創作出各款新潮手作。現場擺放以環保物料循環再造的「佛系聖誕鹿飛機」打卡裝置外，更設有「佛系發呆區」及「佛系環保擊樂匯演」，透過一系列活動加強大家對環境的保護，達至可持續發展。入場人士均可獲得利奧坊商戶優惠券乙張。
12月13日前登記送限量禮品
由即日至12月13日下午一時前，預先於網上登記出席「利奧坊『傳統 x 新造』佛系聖誕市集」，並讚好利奧坊facebook專頁和追蹤Instagram帳號，即獲贈聖誕保溫杯乙份（限量300份）。禮物數量有限，先到先得，送完即止。
「傳統 x 新造」佛系聖誕市集@利奧坊
日期：12月18至19日（星期六及日）及12月25至27日（星期六至一）
時間：12:00pm-8:00pm
敲擊襄「佛系擊樂匯演」表演@利奧坊
日期：12月25及26日（星期六及日）
時間：3:00pm-4:00pm
「佛系發呆區」@利奧坊
日期：12月18至19日（星期六及日）及12月25至27日（星期六至一）
時間：12:00pm-8:00pm
地點：大角嘴利得街11號利奧坊
facebook：www.facebook.com/HKSquareMile
Instagram：www.instagram.com/HKSquareMile
註：資料以主辦方公布為準
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