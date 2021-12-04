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潤手霜｜消委會教揀潤手霜　留意成分標籤避可致敏香料【附圖‧可致敏香料一覽】

文章日期：2021年12月04日

近日天氣乾燥，男女老幼都要勤搽潤手霜hand cream避免皮膚乾燥爆拆。惟市面上潤手霜種類繁多，消委會教路買潤手霜要留意成分標籤，避免選擇含可致敏香料的產品。

可致敏香料列表：

‧ALPHA-ISOMETHYL IONONE

‧BENZYL ALCOHOL

‧BENZYL BENZOATE

‧CINNAMYL ALCOHOL

‧CITRAL

‧CITRONELLOL

‧COUMARIN

‧EUGENOL

‧GERANIOL

‧HEXYL CINNAMAL

‧LINALOOL

‧LIMONENE

潤手霜選購3貼士：

1. 檢查成分表是否含有致敏成分

2. 最好先試用，了解產品的氣味、觸感是否適合自己

3. 留意有效日期

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