潤手霜｜消委會教揀潤手霜 留意成分標籤避可致敏香料【附圖‧可致敏香料一覽】
文章日期：2021年12月04日
近日天氣乾燥，男女老幼都要勤搽潤手霜（hand cream）避免皮膚乾燥爆拆。惟市面上潤手霜種類繁多，消委會教路買潤手霜要留意成分標籤，避免選擇含可致敏香料的產品。
可致敏香料列表：
‧ALPHA-ISOMETHYL IONONE
‧BENZYL ALCOHOL
‧BENZYL BENZOATE
‧CINNAMYL ALCOHOL
‧CITRAL
‧CITRONELLOL
‧COUMARIN
‧EUGENOL
‧GERANIOL
‧HEXYL CINNAMAL
‧LINALOOL
‧LIMONENE
潤手霜選購3貼士：
1. 檢查成分表是否含有致敏成分
2. 最好先試用，了解產品的氣味、觸感是否適合自己
3. 留意有效日期
潤手霜 相關報道：潤手霜｜5款潤手霜不含可致敏香料【附名單】
護膚 實用資訊：
潤唇膏 實用資訊：
潤唇膏避揀可致敏香料成分 皮膚科醫生：含甘油、透明質酸保濕滋潤較好
7款潤唇膏消委會總評滿分 沒檢出MOSH及MOAH有害或致癌物
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm