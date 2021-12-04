潤手霜｜5款潤手霜不含可致敏香料【附名單】
文章日期：2021年12月04日
天氣乾燥，潤手霜是女士手袋必備物品。消委會曾提醒，潤手霜除了留意保濕及鎖水功效外，還需留意標籤有沒有註明可致敏成分。根據消委會2019年11月的報告，以下5款潤手霜不含可能致敏的香料成分、保濕效能達4分（5分為滿分），大家選購時不妨參考。
5款潤手霜不含可致敏香料成分
·BIODERMA - 柔潤護手霜（Ultra Repair Atoderm Hand Cream）
·EAU THERMALE Avène - 極致滋潤護手霜（Cold Cream Concentrated Hand Cream）
·EOS Evolution of Smooth - 潤手乳霜(蘭花香草)（Intensive Hand Lotion (Vanilla Orchid)）
·Eucerin - 抗乾燥深度滋養手霜（UreaRepair Plus 5% Urea Hand Cream）
·YVES ROCHER - 山金車深層滋養潤手霜（Ultra Nourishing Hand Cream）
資料來源：消委會第517期《選擇》月刊
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