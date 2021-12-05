秋葵食譜：冰鎮秋葵、秋葵炒黑木耳百合
文章日期：2021年12月05日
秋葵含豐富纖維和鉀質，有助維持心臟、腸道健康。想自己煮秋葵？下列兩個秋葵食譜可供參考。
‧冰鎮秋葵食譜
材料：秋葵、冰塊
醬料： wasabi、日本豉油
製法：
1. 用粗鹽洗刷秋葵表面。
2. 用刀削走秋葵頂的硬皮，切勿切開，要保存全條秋葵。
3. 滾水灼30秒至1分鐘，視乎秋葵大細和分量（以日本及泰國的秋葵尺寸最好）。
4. 放入冰塊冰鎮秋葵，上碟後，可沾醬料吃。
貼士：秋葵要去硬皮、去絨毛，然後要全條「烚」，因為切開會流失營養。
‧秋葵炒黑木耳百合（4人分量）
材料：
秋葵 160克
黑木耳 80克
鮮百合 40克
調味料：
鹽 1/2茶匙
糖 1/4茶匙
菜籽油 1茶匙
清雞湯 300亳升
自製清雞湯材料（可製3公升）：
鮮雞 1隻
水 4.5公升
清雞湯製法：
1. 鮮雞去皮去內臟，加入4.5公升水，用大火煲15分鐘後去油。
2. 改用中火煮45分鐘。
3. 去油後即成。
秋葵炒黑木耳百合製法：
1. 秋葵、黑木耳及鮮百合洗淨，備用。
2. 用水浸黑木耳30分鐘，備用。
3. 秋葵汆水，備用。
4. 待鑊燒熱後，放秋葵、黑木耳、鮮百合、調味料，然後炒約2分鐘即成。
資料來源：明報
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