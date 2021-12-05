秋葵食譜：冰鎮秋葵、秋葵炒黑木耳百合

秋葵含豐富纖維和鉀質，有助維持心臟、腸道健康。想自己煮秋葵？下列兩個秋葵食譜可供參考。

‧冰鎮秋葵食譜

材料：秋葵、冰塊

醬料： wasabi、日本豉油

製法：

1. 用粗鹽洗刷秋葵表面。

2. 用刀削走秋葵頂的硬皮，切勿切開，要保存全條秋葵。

3. 滾水灼30秒至1分鐘，視乎秋葵大細和分量（以日本及泰國的秋葵尺寸最好）。

4. 放入冰塊冰鎮秋葵，上碟後，可沾醬料吃。

貼士：秋葵要去硬皮、去絨毛，然後要全條「烚」，因為切開會流失營養。

‧秋葵炒黑木耳百合（4人分量）

材料：

秋葵 160克

黑木耳 80克

鮮百合 40克

調味料：

鹽 1/2茶匙

糖 1/4茶匙

菜籽油 1茶匙

清雞湯 300亳升

自製清雞湯材料（可製3公升）：

鮮雞 1隻

水 4.5公升

清雞湯製法：

1. 鮮雞去皮去內臟，加入4.5公升水，用大火煲15分鐘後去油。

2. 改用中火煮45分鐘。

3. 去油後即成。

秋葵炒黑木耳百合製法：

1. 秋葵、黑木耳及鮮百合洗淨，備用。

2. 用水浸黑木耳30分鐘，備用。

3. 秋葵汆水，備用。

4. 待鑊燒熱後，放秋葵、黑木耳、鮮百合、調味料，然後炒約2分鐘即成。

資料來源：明報

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