港鐵MTR Mobile　送$300港鐵商場電子優惠券　12月7日下午2時開始｜著數情報

港鐵商場「一Click即搶加碼賞」推廣活動（圖片由相關機構提供）

港鐵公司旗下商場（德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、杏花新城、綠楊坊、連理街、Citylink、海趣坊及新屯門商場）再度攜手推出「一Click即搶加碼賞」推廣活動，12月加碼送出總值2000萬元、共6萬份電子優惠券。MTR Mobile登記用戶可於12月7日下午2時起，透過MTR Mobile「我的獎賞」以先到先得形式搶先領取港鐵商場$300指定類別電子優惠券（名額：50,000）、港鐵商場$500時裝及美容電子優惠券（名額：10,000）。

最高回贈$800 消費滿指定金額半價買Samsung Flip 3 5G

另外，商場更推出消費二重賞，第一賞：消費回贈及倍數積分，於場內指定商戶消費最高可獲合共$800港鐵商場電子優惠券及5倍商場積分；第二賞：冬季最紅禮品大賞，包括電子產品及聖誕禮物換領，消費滿指定金額可以半價買Samsung Flip 3 5G（256 GB）。亦有大量免費禮品可以換領，如Godiva價值$3043的豪華禮籃及Perrier Jouet Champagne Grand Brut巴黎之花香檳等。港鐵商場電子優惠券及禮品數量有限，換完即止。

「一Click即搶加碼賞」

推廣日期：12月7日2:00pm起

參加方法：下載MTR Mobile手機應用程式並成為登記用戶，透過MTR Mobile「我的獎賞」以先到先得形式搶領港鐵商場電子優惠券。

聖誕購物賞

推廣日期：即日至2022年1月2日

參加方法：推廣期內，登記用戶於上述指定商場及類別參與商戶以電子貨幣單一消費$2000或以上，送合共$300港鐵商場電子優惠券；累積消費滿$5000或以上，送合共$500港鐵商場電子優惠券。

5倍商場積分

推廣日期：即日至2022年1月2日

參加方法：於指定類別商戶，單一電子消費滿$200可獲5倍MTR分。每$1可兌換5 MTR分。

*指定類別商戶：時裝、童裝、皮鞋及手袋、運動用品、視光用品及美容商戶

冬季最紅禮品大賞

推廣日期：即日至2022年1月

換領時間：12:00nn-9:00pm

參加方法：下載MTR Mobile手機應用程式並成為登記用戶，以MTR分換領參加通行證，於指定期間在參與商戶消費滿指定金額，可用超抵價換領指定禮品。

註：資料以主辦方最新公布為準

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

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