聖誕午餐晚餐@Flame at Towngas Avenue x LOVERAMICS　早一日網上預訂九折｜聖誕2021　

Flame at Towngas Avenue與LOVERAMICS合作，Flame at Towngas Avenue 12月1日起的限定期間午餐及晚餐有機會以LOVERAMICS A Curious Toile系列餐具盛載。午餐可選煎龍脷魚柳伴薯菜配檸檬牛油汁，或澳洲羊扒伴薯菜配燒汁，或專為素食者設計的未來牛肉漢堡薯條、跑素拼盤伴薯條 (蟹餅、魚柳、樂樂雞) 。晚餐可選番茄紅醬鰽魚柳伴芝麻菜蘋果有機胡椒糙米餅、黑松露新豬肉野菌寬帶麵等。

12月24至25日及2021年1月1日更推出特別節日套餐，有番茄芝士菠菜意大利雲吞、意式焗鰽魚柳、法式燴海鮮。惠顧晚餐可升級以LOVERAMICS手沖陶瓷咖啡濾杯供應的100% Arabica維也納烘焙咖啡（額外加$20／杯）。惠顧一日前在網上訂座可享九折優惠。

Flame at Towngas Avenue X LOVERAMICS限定午餐及晚餐

供應日期：12月1日起

地址：尖沙嘴中港城第一座平台1號

電話：2367 2713

網址：www.towngasavenue.com

註：資料以餐廳最新公布為準

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