Jelly Belly@西寶城、昇悅商場、昇御商場 冬日秘境+主題遊戲｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月05日
信德集團旗下三大商場西寶城、昇悅商場及昇御商場，即日至2022年1月9日舉行「Jelly Belly聖誕海陸空之旅」，以1:10還原經典聖誕糖果包裝場景，讓大家一覽三大冬日冰雪秘境：西寶城的「經典冬日冰川湖泊」、昇悅商場的「繽紛糖果車巡遊現場」、昇御商場的「禮物雪車空降派對」。Mr. Jelly Belly更在西寶城準備遊戲：「繽紛炫彩Dancing Floor」、「反『豆』拼拼樂遊戲」、「尋找糖豆 『印』記」、「聖誕樂『紋』遊」等。臨近聖誕商場會有小朋友合唱團，帶來聖誕「樂」遊頌表演，以歌聲與舞蹈送上祝福。在商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，可換領高達$100指定商戶現金券或「限量糖豆暖手攬枕」。
Jelly Belly聖誕海陸空之旅@西寶城、昇悅商場、昇御商場
西寶城：Jelly Belly經典冬日冰川湖泊
日期：即日至2022年1月9日
時間：10:00am-10:00pm
地點：香港卑路乍街8號西寶城UG中庭
昇悅商場：Jelly Belly糖果車巡遊現場
日期：即日至2022年1月9日
時間：10:00am-10:00pm
地點：九龍荔枝角道833號昇悅商場1樓中庭
昇御商場：Jelly Belly禮物雪車空降派對
日期：即日至2022年1月9日
時間：10:00am-10:00pm
地點：九龍漆咸道北388號昇御商場LG中庭
註：資料以主辦方最新公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
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