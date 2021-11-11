Jelly Belly@西寶城、昇悅商場、昇御商場　冬日秘境+主題遊戲｜聖誕好去處2021

信德集團旗下三大商場西寶城、昇悅商場及昇御商場，即日至2022年1月9日舉行「Jelly Belly聖誕海陸空之旅」，以1:10還原經典聖誕糖果包裝場景，讓大家一覽三大冬日冰雪秘境：西寶城的「經典冬日冰川湖泊」、昇悅商場的「繽紛糖果車巡遊現場」、昇御商場的「禮物雪車空降派對」。Mr. Jelly Belly更在西寶城準備遊戲：「繽紛炫彩Dancing Floor」、「反『豆』拼拼樂遊戲」、「尋找糖豆 『印』記」、「聖誕樂『紋』遊」等。臨近聖誕商場會有小朋友合唱團，帶來聖誕「樂」遊頌表演，以歌聲與舞蹈送上祝福。在商場以電子貨幣即日消費滿指定金額，可換領高達$100指定商戶現金券或「限量糖豆暖手攬枕」。

Jelly Belly聖誕海陸空之旅@西寶城、昇悅商場、昇御商場

西寶城：Jelly Belly經典冬日冰川湖泊

日期：即日至2022年1月9日

時間：10:00am-10:00pm

地點：香港卑路乍街8號西寶城UG中庭

昇悅商場：Jelly Belly糖果車巡遊現場

日期：即日至2022年1月9日

時間：10:00am-10:00pm

地點：九龍荔枝角道833號昇悅商場1樓中庭

昇御商場：Jelly Belly禮物雪車空降派對

日期：即日至2022年1月9日

時間：10:00am-10:00pm

地點：九龍漆咸道北388號昇御商場LG中庭

註：資料以主辦方最新公布為準

更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

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