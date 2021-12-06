節日半自助午餐、聖誕晚餐、聖誕下午茶@銅鑼灣利景酒店  Togetda預訂低至八五折優惠｜著數情報

12月10日至2022年1月2日，經Togetda網上平台預訂銅鑼灣利景酒店陳家廚房指定節日餐饗：精選午市半自助餐、雙人下午茶套餐或聖誕嘗味晚餐2人套餐，可獲低至八五折優惠。

聖誕嘗味晚餐（原價$999起／2位，優惠價$799起／2位）：包括時令海鮮塔、自選主菜、湯、廚師推介及甜品，主菜選擇有香煎鱸魚柳配蜜煎番茄、羅勒香葉及香草果仁醬；燒聖誕火雞配小椰菜、焦糖栗子及雞肝汁；威靈頓牛柳配黑菌汁；巴塔哥尼亞海蝦及藏紅花龍蝦汁扁意大利粉。

午市半自助餐（原價$179起，優惠價$152起）：包括自助沙律、前菜、湯、主菜、自助甜品。午市半自助餐共有8道主菜可選，包括西班牙黑毛豬扒伴聖誕蔬菜；美國頂級肉眼扒配芹菜頭薯餅、黑松露炒蔬菜及煙肉紅酒；炸白鱈魚柳配薯條及他他汁；香煎波士頓龍蝦意大利粉配意大利青瓜、海膽醬等。

聖誕精選三層下午茶（原價$398／位起，優惠價$169／位起）：聖誕限定10道精緻下午茶包括秘製鮑魚鬆、日式芝士火雞迷你漢堡包、煙三文魚牛油果醬卷配法包、巴馬火腿蘆筍酥、風乾火腿西瓜串、傳統英式鬆餅、薑包拖肥杯、白朱古力蔓越莓撻、榛子泡芙、黑森林紅絲絨蛋糕。

利景酒店節日餐饗網上預訂優惠

優惠期：12月10日至2022年1月2日

供應時間：

午市半自助餐：12:00nn-2:30pm

下午茶：3:00pm-5:30pm

晚餐：6:30pm-10:00pm

預訂及詳情：bit.ly/2YWQp5p

地址：香港灣仔道209-219號銅鑼灣利景酒店

電話：2833 5566

註：所有價目需另設加一服務費（以原價計算） ，資料及價錢以餐廳公布為準

聖誕美食 早鳥預訂優惠：

聖誕午餐晚餐@Flame at Towngas Avenue x LOVERAMICS 早一日網上預訂九折

Flame at Towngas Avenue X Loveramics聖誕下午茶 早一日網上預訂九折

聖誕下午茶@九龍東皇冠假日 歎下午茶送GLYCEL護膚品 網上預訂八五折

聖誕下午茶或聖誕蛋糕@朗廷酒店廷廊 12月1日起網上預訂八折

海鮮自助餐@九龍東皇冠假日酒店 網上預訂八五折

歷山酒店聖誕自助餐 早鳥預訂八折

聖誕節自助餐＠萬麗海景酒店 網上預訂八折

聖誕大餐「天鵝湖奇緣」@帝景麗都軒 早鳥預訂八折

除夕元旦酒店自助餐優惠 港威酒店、屯門悅品、挪亞方舟餐廳早鳥優惠低至八折

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

著數情報：bit.ly/2YpfvtC