Tiffany & Co.玫瑰金香水　明亮活潑朝氣

Tiffany & Co.香氛系列推出Tiffany & Co. Rose Gold Eau de Parfum玫瑰金香水，是調香大師Jerome Epinette of Robertet新作，明亮香調洋溢活潑朝氣，完美捕捉品牌樂天精神，引領感官重新感受世界。

黑醋栗的果香與紅胡椒和荔枝交融，締造充滿玩味的清爽前調。主調的藍玫瑰帶來獨特混合香調，當中的日本玫瑰令人聯想到Tiffany經典色調，為香氛添一抹淡雅花香。黃葵籽融合沉麝香和鳶尾花，令基調散發綿綿暖意。

淡粉紅香水封存在晶瑩剔透的玻璃香水瓶裏。瓶身閃爍奪目，造型從Tiffany鑽石擷取靈感，令人聯想到品牌的玫瑰金珠寶。瓶底呈現精細切割工藝，彰顯Tiffany工匠精湛造詣。瓶身刻有香水的主要香調；優雅的金屬瓶頸綴以Tiffany Blue潤飾及Tiffany & Co.標誌，呈現奪目對比。經典Tiffany Blue包裝則染上閃亮玫瑰金。

Tiffany Rose Gold Eau de Parfum玫瑰金香水 $620/30ml、$900/50ml、$1150/100ml

Tiffany Rose Gold玫瑰金潤膚乳液 $525/200ml

Tiffany Rose Gold玫瑰金護手霜 $375/75ml

查詢電話：2891 2815

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