手作市集@元朗YOHO MALL 逾20本地攤檔兼設互動單車打卡裝置｜好去處
文章日期：2021年12月06日
元朗YOHO MALL聯乘麥田捕手，將於12月11至12日及18至19日在YOHO MALL I地下露天廣場舉行森「動」手作市集，雲集超過20間本地手作及精品攤檔，包括：皮具、飾物、蠟燭、單車及戶外運動用品等，其中特別引入本地品牌「caai.cc 踩」、「Happy Cycling Workshop」及「Inspirational Bottle Hong Kong」等單車及戶外運動用品品牌，又新設以單車為主題的互動單車打卡裝置，以模型分件為設計理念，推廣單車文化。
其他精彩選擇包括：由工匠達人手製的高品質皮具「WSW Leather Craft」、以多個產地的乾花設計出各式花束及飾物「Litle Studio」、「Second Home」手工製作蠟燭等，大家亦可於香港手作浪漫小燈品牌「Lab Become Us」創作專屬擴香石燈箱等。同場設有聖誕畫布相框工作坊及聖誕沙樽工作坊，The Point會員可以300積分換領入場門券，製作獨一無二的禮物。
森「動」手作市集及工作坊@元朗YOHO MALL
日期：2021年12月11-12日、18-19日
時間：12:00pm-7:00pm
地點：YOHO MALL I 地下露天廣場
註：資料以主辦方公布為準
聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
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