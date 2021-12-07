大雪．二十四節氣｜中醫兩招紓緩皮膚乾燥痕癢：自製菊花紅糖美容液、按駟馬穴

自製菊花紅糖美容液：滁菊（圖片由受訪者提供）

皮膚乾燥痕癢，點算好？中醫教兩招紓緩皮膚乾燥痕癢問題。（Canva圖片／圖片由受訪者提供／明報製圖）

大雪是二十四節氣的冬季節氣，此時天氣乾燥，皮膚容易乾燥痕癢，怎麼辦？註冊中醫胡玘君教大家兩招紓緩皮膚乾燥痕癢：自製菊花紅糖美容液，以及按駟馬穴。胡玘君表示，自製菊花紅糖美容液成分天然，她平時會在洗澡後噴菊花紅糖美容液再塗潤膚露，幫助紓緩皮膚痕癢。

‧菊花紅糖美容液DIY

材料：滁菊10朵、紅糖8克、水200毫升

製法：水煮紅糖，水沸後加入滁菊煮2分鐘，取去滁菊只保留水，待涼後入玻璃樽，存放於雪櫃可置7至10日。

用法：美容液可倒進噴壺，洗澡後噴在身體，或將美容液倒在化妝棉上塗抹面部。

註：如皮膚容易敏感者，建議先諮詢皮膚科醫生。

‧按駟馬穴

位置：位於手背食指第二節正中央外開三分處。

按法：用適當力度以手指按壓，每日按10次。

註：按穴時如感到不適，應立刻停止，並諮詢註冊中醫或家庭醫生。

文：何芍盈

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