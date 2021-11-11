打卡購物@旺角THE FOREST：換現金購物券＋「快吞轟」貼紙＋聖誕市集｜聖誕好去處2021

位於旺角的THE FOREST，12月17日至2022年1月2日期間將以北極光為主題，將北歐風情小鎮帶來旺角鬧市，當中一間極幻小屋會佈置成夢幻舞台，是打卡必到之處。商場同時已舉行「聖誕極幻之旅」，分三站帶出聖誕購物氣氛。

第一站「購賞TRIPLE FUN」：在THE FOREST消費滿$900或以上，可獲得額外30 K Dollar獎賞。以該K Dollar獎賞即可兌換「THE FOREST 100元現金購物禮券」一張，更可獲贈超過三倍升級獎賞。

第二站「ad-lib X Lost Life快吞轟聖誕限定企劃」：「快吞轟」Crossover系列絕版款式將強勢復出，包括始祖「痴線邊爐」Graphic Tee、Patchwork Oversize Tee款式，以至近期的拼布恤衫和黑牛仔洗水Kimono；還有全新推出的秋冬產品，包括以「痴線邊爐」為靈感的昆蟲版Bandana系列。除此之外，店外將設有「快吞轟之魂」裝置，活動期間會送出限量「快吞轟」貼紙。

第三站「聖誕極幻北歐市集」：市集與多個協會合作，引入一系列北歐及本地特色品牌，包括聖誕飾物、手作飾品、家居裝飾，環保服飾、嬰兒用品，小食美酒等。市集舉行期間，路德會聖十架學校學生會以芬蘭琴演奏聖誕樂曲及芬蘭傳統民謠。

聖誕當日（12月25日）在THE FOREST消費滿500元或以上，可到一樓顧客服務中心換領神秘禮物。數量有限，先到先得，換完即止。

聖誕極幻之旅

第一站「購賞TRIPLE FUN」

日期：即日至2022年1月2日

地點：THE FOREST

第二站「ad-lib X Lost Life快吞轟聖誕限定企劃」

日期：12月3日至12月15日

時間：12:00nn-9:30pm

地點：THE FOREST一樓中庭

第三站「聖誕極幻北歐市集」

日期：12月17日至2022年1月2日

時間：周一至周四：2:00pm-9:00pm、周五：2:00pm-10:00pm、周六周日：12:00nn-10:00pm

地點：THE FOREST地下廣場、一樓中庭及二樓走廊

免費入場

芬蘭琴表演

日期：12月17-18日 (周五及周六)

時間：3:00pm-3:15pm、4:00pm-4:15pm

地點：THE FOREST地下廣場

免費入場

註：資料以主辦方最新公布為準

更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb

新界區

A Disney Christmas@迪士尼樂園【短片】

聖誕嘉年華@沙田新城市

童星點心麵樂園香港版@沙田中心沙田廣場、屯門時代廣場

Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、沙田置富第一城

海賊王One Piece聖誕活動@馬鞍山新港城中心【短片】

迪士尼奇妙飄雪聖誕@屯門市廣場

夢幻光影之旅@元朗YOHO MALL

手作市集@元朗YOHO MALL 逾20本地攤檔兼設互動單車打卡裝置

禪繞畫x文具x聖誕裝置@迎海薈、逸峯廣場

昂坪360 x Venchi朱古力聖誕嘉年華

東薈城名店倉 X Wendt & Kühn樂悠聖誕市集

愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場

怪誕森林奇遇記@荃灣廣場 聖誕藝作市集@大埔新達廣場

魔雪奇緣冰雪夢幻王國@荃新天地【短片】

巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場

勞蘇聖誕草莓工場@葵芳新都會廣場【短片】

葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始

蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】

將軍澳中心 X 韓國觀光公社「韓冬樂雪遊」

回收玻璃樽聖誕樹@將軍澳廣場

Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房

九龍區

Disney Classics Library@奧海城

20米巨型聖誕樹＋聖誕小鎮@西九海濱【短片】

禪繞畫x文具x聖誕裝置@翔龍灣廣場、港灣豪庭廣場

聖誕市集@大角嘴利奧坊

Kakao Friends聖誕夢幻樂園@荷里活廣場

Miffy北歐冬雪藝術村@旺角MOKO新世紀

史諾比之旅@海港城【短片】

聖誕客運站@海運大廈露天廣場

《鬼滅之刃》無限列車@尖沙嘴The ONE

LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】

聖誕燈飾璀璨 巨型幕牆播Disney+影片@尖東【多圖】

CK鼠x黃埔天地：聖誕糖果樂園

Sanrio男團@紅磡置富都會

港島區

《怪獸公司》聖誕裝置@太古城中心【短片】

賞「楓」靚景@北角海濱花園

櫻桃小丸子冬日舞會@皇室堡‧銅鑼灣地帶‧東角LAFORET

LOG-ON x Moomin期間限定店@銅鑼灣時代廣場

銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky

利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置

蜘蛛俠主題展+Hot Toys珍藏人偶展@銅鑼灣希慎廣場

迪士尼公主幻彩裝置＋10米高聖誕樹＋周末飄雪匯演@灣仔利東街

中環IFC x 東方快車 三體驗區踏上聖誕鐵路之旅【短片】

雪山之巔度假村@太古廣場

玩轉大館馬戲季@大館

P助＋粉紅兔兔ｘ香港仔中心：極光聖誕村+AR遊戲

Jelly Belly@西寶城

其他好去處：

薔薇科植物主題展覽@香港公園霍士傑溫室【短片】

《春光乍洩》4K修復版電影展覽@尖沙嘴iSQUARE

元朗大棠楓香林【短片】

鳳園蝴蝶保育區【短片】

M+博物館@西九【短片】

西九文化區一日Chill遊【短片】

九龍寨城公園 尋幽賞景探古蹟【短片】

灣仔海濱「渡輪碼頭畔主題區」

動植物公園150周年 引入水獺、黑冕鶴每日開「餵食show」

香港8大海濱好去處

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm