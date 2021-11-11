打卡購物@旺角THE FOREST：換現金購物券＋「快吞轟」貼紙＋聖誕市集｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月07日
位於旺角的THE FOREST，12月17日至2022年1月2日期間將以北極光為主題，將北歐風情小鎮帶來旺角鬧市，當中一間極幻小屋會佈置成夢幻舞台，是打卡必到之處。商場同時已舉行「聖誕極幻之旅」，分三站帶出聖誕購物氣氛。
第一站「購賞TRIPLE FUN」：在THE FOREST消費滿$900或以上，可獲得額外30 K Dollar獎賞。以該K Dollar獎賞即可兌換「THE FOREST 100元現金購物禮券」一張，更可獲贈超過三倍升級獎賞。
第二站「ad-lib X Lost Life快吞轟聖誕限定企劃」：「快吞轟」Crossover系列絕版款式將強勢復出，包括始祖「痴線邊爐」Graphic Tee、Patchwork Oversize Tee款式，以至近期的拼布恤衫和黑牛仔洗水Kimono；還有全新推出的秋冬產品，包括以「痴線邊爐」為靈感的昆蟲版Bandana系列。除此之外，店外將設有「快吞轟之魂」裝置，活動期間會送出限量「快吞轟」貼紙。
第三站「聖誕極幻北歐市集」：市集與多個協會合作，引入一系列北歐及本地特色品牌，包括聖誕飾物、手作飾品、家居裝飾，環保服飾、嬰兒用品，小食美酒等。市集舉行期間，路德會聖十架學校學生會以芬蘭琴演奏聖誕樂曲及芬蘭傳統民謠。
聖誕當日（12月25日）在THE FOREST消費滿500元或以上，可到一樓顧客服務中心換領神秘禮物。數量有限，先到先得，換完即止。
聖誕極幻之旅
第一站「購賞TRIPLE FUN」
日期：即日至2022年1月2日
地點：THE FOREST
第二站「ad-lib X Lost Life快吞轟聖誕限定企劃」
日期：12月3日至12月15日
時間：12:00nn-9:30pm
地點：THE FOREST一樓中庭
第三站「聖誕極幻北歐市集」
日期：12月17日至2022年1月2日
時間：周一至周四：2:00pm-9:00pm、周五：2:00pm-10:00pm、周六周日：12:00nn-10:00pm
地點：THE FOREST地下廣場、一樓中庭及二樓走廊
免費入場
芬蘭琴表演
日期：12月17-18日 (周五及周六)
時間：3:00pm-3:15pm、4:00pm-4:15pm
地點：THE FOREST地下廣場
免費入場
註：資料以主辦方最新公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
新界區
Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、沙田置富第一城
手作市集@元朗YOHO MALL 逾20本地攤檔兼設互動單車打卡裝置
愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場
巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場
葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始
蠟筆小新 x Chocolate Rain@將軍澳MCP新都城中心【短片】
Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房
九龍區
LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】
港島區
銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky
利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置
迪士尼公主幻彩裝置＋10米高聖誕樹＋周末飄雪匯演@灣仔利東街
其他好去處：
動植物公園150周年 引入水獺、黑冕鶴每日開「餵食show」
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm