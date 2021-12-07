Yahoo香港2021熱搜｜十大熱搜Staycation酒店 瑰麗酒店居首 海洋公園萬豪排第二【附名單】
文章日期：2021年12月07日
Yahoo雅虎香港公布2021年十大熱搜Staycation酒店排行榜，香港瑰麗酒店居首位，海洋公園萬豪酒店排第二，香港君悅酒店排第三。
Yahoo香港2021年十大熱搜Staycation酒店
1. 香港瑰麗酒店 [網址]
2. 海洋公園萬豪酒店 [網址]
3. 香港君悅酒店 [網址]
4. 香港愉景灣酒店 [網址]
5. 香港麗思卡爾頓酒店 [網址]
6. 香港四季酒店 [網址]
7. 半島酒店 [網址]
8. 黃金海岸酒店 [網址]
9. 千禧新世界香港 [網址]
10. 香港文華東方酒店 [網址]
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