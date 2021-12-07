Anson Lo盧瀚霆、Edan呂爵安、Ian陳卓賢@MIRROR x SHISEIDO 網站限定別注節日組合迎聖誕【多圖＋短片】
文章日期：2021年12月07日
MIRROR成員盧瀚霆（Anson Lo）、呂爵安（Edan）和陳卓賢（Ian），為SHISEIDO資生堂拍攝聖誕節日主題短片。3子在片中分享冬季護膚貼士及揀選品牌產品親手設計包裝節日禮物，亦合唱聖誕歌，為粉絲帶來甜蜜溫馨驚喜。
Anson Lo、Edan、Ian x SHISEIDO網站限定別注節日組合
Ian・ULTIMUNE免疫再生雙精華及防曬乳液（$1760）
Edan・VITAL PERFECTION雙效緊緻亮白修護精華組合及防曬乳液（$1680）
Anson Lo・FUTURE SOLUTION晶鑽眼唇多元再生乳霜及防曬乳液（$1680）
SHISEIDO網站：www.shiseido.com.hk
查詢電話：2262 6966
聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN
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