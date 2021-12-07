The Tiffany Blue Box Cafe X Royal Caviar Club節日魚子醬下午茶　體驗昇華品嘗美饌｜聖誕2021

The Tiffany Blue Box Cafe即日至2022年1月2日推出節日魚子醬下午茶，在各式鹹甜點中加入Royal Caviar Club魚子醬，將三層架下午茶體驗昇華。甜點包括蜜糖蛋糕配黃寶石Ossetra魚子醬、法國栗子脆片配白銀鱘魚子醬、紅絲絨蛋糕及白朱古力慕絲，鹹點則有魚子醬盒子、魚子醬撻、煙三文魚他他配白銀鱘魚子醬及甜蝦他他吐司配黃寶石Ossetra魚子醬，節日限定下午茶的糕餅亦轉換新味道，包括香蒜鹽之花鬆餅、焦化牛油瑪德蓮及朱古力瑪德蓮，配指定咖啡或茶。

The Tiffany Blue Box Cafe X Royal Caviar Club節日魚子醬下午茶

供應期：即日至2022年1月2日

供應時間：2:30pm-6:30pm

價錢：$988（兩位起，另設加一服務費）

地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號

網上預約：www.chope.co

電話：2362 9828

註：資料及價錢以餐廳公布為準

聖誕美食 早鳥預訂優惠：

節日半自助午餐、聖誕晚餐、聖誕下午茶@銅鑼灣利景酒店 Togetda預訂低至八五折優惠

聖誕午餐晚餐@Flame at Towngas Avenue x LOVERAMICS 早一日網上預訂九折

海鮮自助餐@九龍東皇冠假日酒店 網上預訂八五折

Flame at Towngas Avenue X Loveramics聖誕下午茶 早一日網上預訂九折

歷山酒店聖誕自助餐 早鳥預訂八折｜著數情報

聖誕大餐「天鵝湖奇緣」@帝景麗都軒 早鳥預訂八折

除夕元旦酒店自助餐優惠 港威酒店、屯門悅品、挪亞方舟餐廳早鳥優惠低至八折

聖誕節自助餐＠萬麗海景酒店 網上預訂八折

聖誕下午茶或聖誕蛋糕@朗廷酒店廷廊 12月1日起網上預訂八折

聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN

更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC

更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm