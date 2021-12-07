The Tiffany Blue Box Cafe X Royal Caviar Club節日魚子醬下午茶 體驗昇華品嘗美饌｜聖誕2021
文章日期：2021年12月07日
The Tiffany Blue Box Cafe即日至2022年1月2日推出節日魚子醬下午茶，在各式鹹甜點中加入Royal Caviar Club魚子醬，將三層架下午茶體驗昇華。甜點包括蜜糖蛋糕配黃寶石Ossetra魚子醬、法國栗子脆片配白銀鱘魚子醬、紅絲絨蛋糕及白朱古力慕絲，鹹點則有魚子醬盒子、魚子醬撻、煙三文魚他他配白銀鱘魚子醬及甜蝦他他吐司配黃寶石Ossetra魚子醬，節日限定下午茶的糕餅亦轉換新味道，包括香蒜鹽之花鬆餅、焦化牛油瑪德蓮及朱古力瑪德蓮，配指定咖啡或茶。
The Tiffany Blue Box Cafe X Royal Caviar Club節日魚子醬下午茶
供應期：即日至2022年1月2日
供應時間：2:30pm-6:30pm
價錢：$988（兩位起，另設加一服務費）
地址：尖沙嘴北京道1號大堂208號
網上預約：www.chope.co
電話：2362 9828
註：資料及價錢以餐廳公布為準
聖誕美食 早鳥預訂優惠：
節日半自助午餐、聖誕晚餐、聖誕下午茶@銅鑼灣利景酒店 Togetda預訂低至八五折優惠
聖誕午餐晚餐@Flame at Towngas Avenue x LOVERAMICS 早一日網上預訂九折
Flame at Towngas Avenue X Loveramics聖誕下午茶 早一日網上預訂九折
除夕元旦酒店自助餐優惠 港威酒店、屯門悅品、挪亞方舟餐廳早鳥優惠低至八折
聖誕下午茶或聖誕蛋糕@朗廷酒店廷廊 12月1日起網上預訂八折
聖誕2021：bit.ly/3AyLTXN
更多著數情報：bit.ly/2YpfvtC
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm