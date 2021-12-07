聖誕冬日樂園限定店@瑰麗酒店　晚上賞夢幻飄雪美景｜聖誕2021

香港瑰麗酒店即日至12月26日於入口處開設聖誕冬日樂園限定店，提供一系列精選的佳節禮品及Butterfly Patisserie精緻節日甜點，帶來一個白色聖誕的夢幻體驗。即日至12月19日（每晚6至7時）及12月20日至12月26日（每晚6至8時），客人可在於小木屋外享用免費的炒栗子和節日飲品（熱紅酒和熱朱古力）。

另外，即日至12月31日每晚6至9時，客人可以探索香港瑰麗酒店的冬日樂園，晚上欣賞夢幻飄雪美景。12月24至25日，更可以與聖誕老人會面和拍照。

聖誕冬日樂園限定店@香港瑰麗酒店

日期：即日至12月26日

地址：九龍尖沙嘴梳士巴利道18號香港瑰麗酒店

電話：3891 8888

網址：www.rosewoodhotels.com

註：資料以相關機構公布為準

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