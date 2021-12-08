四季豆‧營養師食譜：肉崧香葉炒四季豆　菜肉均衡九層塔調味更鮮香【短片】

食衛署網站上載一道由衛生署營養師提供的家常小菜「肉崧香葉炒四季豆」食譜，當中瘦豬碎肉有助吸收蛋白質之餘且不肥膩，四季豆提供纖維素助通便排毒，有肉有菜，營養均衡，再以九層塔調味提鮮，令菜式更鮮香。

肉崧香葉炒四季豆（4人分量）

材料：

瘦豬碎肉 2両（80克）

四季豆 4両（160克）

九層塔 5塊

蒜茸 1湯匙

紹酒 3湯匙

植物油 3茶匙（如花生油、芥花籽油、粟米油）

豬肉醃料：

生抽 1/2茶匙

糖 1/2茶匙

生粉 1/2茶匙

白胡椒粉 少許

調味料：

鹽 1/4茶匙

生抽 2茶匙

糖 1茶匙

生粉 1茶匙

清水 1/4杯（60毫升）

製法：

1. 將碎肉和醃料拌勻，醃約30分鐘。

2. 四季豆洗淨去蒂後切段，蒜頭切碎備用。九層塔洗淨後切碎，加進碎肉拌勻。

3. 於易潔鑊燒熱1茶匙油，爆香蒜茸，加入碎肉炒至金黃，盛起備用。

4. 於易潔鑊燒熱餘下2茶匙油，放入四季豆兜炒至軟身後，加入碎肉，沿鑊邊灒酒，最後加入拌勻的調味料，煮至滾及碎肉全熟。

（食譜來源：衛生署營養師）

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