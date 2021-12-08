四季豆‧營養師食譜：肉崧香葉炒四季豆 菜肉均衡九層塔調味更鮮香【短片】
文章日期：2021年12月08日
食衛署網站上載一道由衛生署營養師提供的家常小菜「肉崧香葉炒四季豆」食譜，當中瘦豬碎肉有助吸收蛋白質之餘且不肥膩，四季豆提供纖維素助通便排毒，有肉有菜，營養均衡，再以九層塔調味提鮮，令菜式更鮮香。
肉崧香葉炒四季豆（4人分量）
材料：
瘦豬碎肉 2両（80克）
四季豆 4両（160克）
九層塔 5塊
蒜茸 1湯匙
紹酒 3湯匙
植物油 3茶匙（如花生油、芥花籽油、粟米油）
豬肉醃料：
生抽 1/2茶匙
糖 1/2茶匙
生粉 1/2茶匙
白胡椒粉 少許
調味料：
鹽 1/4茶匙
生抽 2茶匙
糖 1茶匙
生粉 1茶匙
清水 1/4杯（60毫升）
製法：
1. 將碎肉和醃料拌勻，醃約30分鐘。
2. 四季豆洗淨去蒂後切段，蒜頭切碎備用。九層塔洗淨後切碎，加進碎肉拌勻。
3. 於易潔鑊燒熱1茶匙油，爆香蒜茸，加入碎肉炒至金黃，盛起備用。
4. 於易潔鑊燒熱餘下2茶匙油，放入四季豆兜炒至軟身後，加入碎肉，沿鑊邊灒酒，最後加入拌勻的調味料，煮至滾及碎肉全熟。
（食譜來源：衛生署營養師）
四季豆 相關報道：
更多食譜：
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm