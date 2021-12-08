歐陸聖誕雪地鹿車打卡+周末市集＠將軍澳翩滙坊｜聖誕好去處2021
文章日期：2021年12月08日
由即日至12月27日的周末與聖誕節日期間，將軍澳翩滙坊舉辦歐陸風情的聖誕市集，主打食品及精品兩大主題，搜羅來自歐洲多地的產品，包括比利時朱古力火鍋、西班牙著名酒莊DOSTERRAS的紅酒、芬蘭直送木製模型等；如果想度身訂做精緻的禮物，場內亦有自家製香薰大豆蠟燭。
商場內一樓中庭設有聖誕必備的雪地鹿車，馴鹿閃閃發光打造夢幻的氛圍，讓大家於雪景前拍照打卡。另外，於即日起顧客於商場以電子消費滿$800，更可換取「暖笠笠聖誕杯」乙隻。數量有限，換完即止。
歐陸聖誕市集@將軍澳翩滙坊
日期：12月每逢周末及聖誕節假期（12月11-12、18-19、24-27日）
時間：12:00pm-8:00pm
地點：將軍澳唐俊街21號翩滙坊商場B1/F
聖誕鹿車打卡裝置@將軍澳翩滙坊
日期：即日至12月27日
時間：12:00pm-8:00pm
地點：將軍澳唐俊街21號翩滙坊1樓中庭
註：資料以相關機構公布為準
更多聖誕好去處2021：bit.ly/30RAfvb
新界區
Sanrio男團@馬鞍山廣場、天水圍+WOO嘉湖、沙田置富第一城
愉景灣 x Missquai：聖誕打卡裝置＋Monchhichi溜冰場
巨型聖誕屋＋360度芬蘭光影體驗＋周末聖誕市集@荃灣如心廣場
葵興life@KCC x 小紅帽童話 7大打卡位 聖誕市集12月10日開始
Tomica Disney Motors x 將軍澳東港城 迪士尼公主水晶車+5米高夢幻堡壘連打卡鏡房
九龍區
LEGOLAND@K11 MUSEA 聖誕樂高派對率先睇【短片】
港島區
銅鑼灣時代廣場 X 畢奇：Sparkling Wonderland by Pucky
利園x梅艷芳烈焰紅唇聖誕：梅艷芳限定Gallery 旋轉光影旅程裝置
迪士尼公主幻彩裝置＋10米高聖誕樹＋周末飄雪匯演@灣仔利東街
其他好去處：
更多Hot Pick：link.mingpao.com/43932.htm