Google香港2021熱搜榜｜Google十大熱搜酒店 迪士尼樂園酒店排第一【附名單】
文章日期：2021年12月08日
Staycation「宅度假」在香港愈趨流行，Google香港今日（8日）公布2021年度十大熱搜酒店，首三名分別為香港迪士尼樂園酒店、香港文華東方酒店和香港海洋公園萬豪酒店。
Google香港2021年度熱搜酒店
1. 香港迪士尼樂園酒店 [網址]
2. 香港文華東方酒店 [網址]
3. 香港海洋公園萬豪酒店 [網址]
4. 香港康得思酒店 [網址]
5. 九龍海逸君綽酒店 [網址]
6. 港島太平洋酒店
7. 海景嘉福洲際酒店 [網址]
8. 帝逸酒店 [網址]
9. 百樂酒店 [網址]
10. 帝苑酒店 [網址]
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