Google香港2021熱搜榜｜「蘿蔔糕」居熱搜食譜榜首 「龍蝦」食材最熱門【附十大食譜食材名單】
文章日期：2021年12月08日
Google香港今日（8日）公布Google 2021年度熱搜食譜，「蘿蔔糕」、「年糕」及「羊腩煲」成為今年前三位；熱搜食材三甲則是「龍蝦」、「豆腐」及「蘿蔔」。
Google香港2021年度熱搜食譜
1. 蘿蔔糕 [食譜：瑤柱臘味蘿蔔糕、素蘿蔔糕]
2. 年糕 [食譜：紅糖年糕]
3. 羊腩煲 [羊腩煲防羶有法]
4. 黃金糕
5. 雞煲
6. 湯圓 [食譜：DIY輕怡湯圓]
7. 素食 [Green Monday食譜]
8. 曲奇
9. 麵包
10. 蛋糕
Google香港2021年度熱搜食材
1. 龍蝦
2. 豆腐
3. 蘿蔔
4. 海參
5. 豬扒
6. 牛油果
7. 薯仔
8. 牛肋條
9. 青瓜
10. 竹笙
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